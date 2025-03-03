NatAstron: взрывы звезд создали воду через 100 млн лет после Большого взрыва

Британские ученые из Портсмутского университета совместно с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов пришли к выводу, что вода образовалась во Вселенной очень рано — уже через 100–200 млн лет после Большого взрыва.
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