Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай будет содействовать приоритетному использованию ассигнований на науку и технологии для фундаментальных исследований, говорится в докладе о работе правительства, представленном в среду на рассмотрение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.