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warontherocks

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The Strange Transformation of the Front Line in Ukraine

The Strange Transformation of the Front Line in Ukraine

On Jan. 5, 2025, my volunteer platoon attached to the 23rd Special Purpose Battalion of the Presidential Brigade entered a 1-kilometer-long tree line called CHAI, on the outskirts of Kotlyne, a few kilometers west of Pokrovsk, Ukraine.

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