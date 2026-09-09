The Strange Transformation of the Front Line in Ukraine

On Jan. 5, 2025, my volunteer platoon attached to the 23rd Special Purpose Battalion of the Presidential Brigade entered a 1-kilometer-long tree line called CHAI, on the outskirts of Kotlyne, a few kilometers west of Pokrovsk, Ukraine.
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