Цена российской нефти Urals в августе повысилась на 16%

Российская нефть Urals в августе заметно укрепила позиции на мировом рынке. Стоимость партий с отгрузкой в портах РФ поднялась до 60,72–69,72 доллара за баррель, прибавив 16%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Конец света назна...
- АЛ Дружественные стр...
- Россия столкнулас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым