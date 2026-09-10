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Цена российской нефти Urals в августе повысилась на 16%

Цена российской нефти Urals в августе повысилась на 16%

Российская нефть Urals в августе заметно укрепила позиции на мировом рынке. Стоимость партий с отгрузкой в портах РФ поднялась до 60,72–69,72 доллара за баррель, прибавив 16%.

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