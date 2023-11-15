Сергей Шнуров перевез в ФРГ кошек и золотые украшения

По информации, полученной газетой «КП» от источников, связанных с Сергеем Шнуровым, лидером группы «Ленинград», он якобы тайно готовится к переезду с семьей на жительство в Федеративную Республику Германия.
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