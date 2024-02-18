В Архангельске прошел первый Арктический забег

Несмотря на снежный шторм, собравшиеся пробежали по Набережной Северной Двины от одного до двадцати одного километраНесмотря на снежный шторм, собравшиеся пробежали по Набережной Северной Двины от одного до двадцати одного километраНовый массовый забег — под названием «Арктический» — организовали 17 февраля в Архангельске региональное сообщество президентской платформы «Россия — страна возможностей», региональное министерство спорта и федерация легкой атлетики Архангельской области.
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