Белый дом: отказа от технологий SpaceX из-за постов Маска не будет

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ответил на вопрос о возможном отказе от использования технологий компании SpaceX после "антисемитских" заявлений главы компании Илона Маска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии