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Белый дом: отказа от технологий SpaceX из-за постов Маска не будет

Белый дом: отказа от технологий SpaceX из-за постов Маска не будет

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ответил на вопрос о возможном отказе от использования технологий компании SpaceX после "антисемитских" заявлений главы компании Илона Маска.

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