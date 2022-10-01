Страна и люди

9 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    "Дайте мне набрать роту из детей элиты - и война через день закончится" - генерал ЛебедьГеннадий Зюганов:...
  • Евгений Попов
    Вот как надо рисовать знамя ПиндосииХИТРЫЙ ПЛАН ЗАПАД...
  • Геннадий Бережнов
    Вы знаете таких, честных и проверенных? Почему генерала - армии по тылу сняли, знаешь? Куда пропали 1.5 млн. комплект...Генеральский ульт...

В Генштабе расценили поджоги военкоматов как теракты

В Генштабе расценили поджоги военкоматов как теракты

Поджоги военкоматов расцениваются как теракты, за них грозит лишение свободы сроком до 15 лет, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх