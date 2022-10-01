В Генштабе расценили поджоги военкоматов как теракты

Страна и люди

Поджоги военкоматов расцениваются как теракты, за них грозит лишение свободы сроком до 15 лет, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.