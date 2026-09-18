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FiNE NEWS

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Лето на электротяге: россияне массово зарядились на новые электрокары и гибриды!

Лето 2026-го оказалось по-настоящему горячим для рынка электромобилей и гибридов. Пока кто-то наслаждался солнцем на пляжах, тысячи россиян активно присматривались к машинам будущего.

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