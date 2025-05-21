В Шушарах ребенок получил разрыв почки, упав на детской площадке. Как стало известно Мойке78, днем 20 мая девятилетнего ребенка доставили в одну из детских больниц.
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В Шушарах ребенок получил разрыв почки, упав на детской площадке. Как стало известно Мойке78, днем 20 мая девятилетнего ребенка доставили в одну из детских больниц.