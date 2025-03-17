Маск разместил видео с благодарностью от астронавтов, застрявших на МКС

Американский предприниматель, мультимиллиардер и владелец компании Space X Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) видеообращение астронавтов НАСА Барри Уилмора и Суниты Уильямс, застрявших на Международной космической станции (МКС), в котором те поблагодарили новую американскую администрацию президента США Дональда Трампа за содействие в их возвращении на Землю.