«Каролина» обсуждает новые контракты с Генцелом и Шеем. Переговоры с Пеши в тупике (Пьер ЛеБрюн)

Форвард и защитник могут стать неограниченно свободными агентами 1 июля. Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, переговоры с еще одним потенциальным свободным агентом – защитником Бреттом Пеши – зашли в тупик.
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