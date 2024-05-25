«Каролина» обсуждает новые контракты с Генцелом и Шеем. Переговоры с Пеши в тупике (Пьер ЛеБрюн)

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Форвард и защитник могут стать неограниченно свободными агентами 1 июля. Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, переговоры с еще одним потенциальным свободным агентом – защитником Бреттом Пеши – зашли в тупик.