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Зачем Сталин современной России? Почему мы мечтаем о социальном государстве, но стыдимся СССР?

Зачем Сталин современной России? Почему мы мечтаем о социальном государстве, но стыдимся СССР?

В современной России Сталин стал востребован.  Его образ вышел из сумеречной зоны исторического морока, в который нашу страну погрузил Хрущев еще в 1956 году своим «развенчанием культа личности» и в котором мы пребывали до февраля 2022 года, и вошел в нашу жизнь.

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Комментарии
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Алексей Тан
А почему не живёшь!?.... а как попугай, только МИФЫ других повторяешь.
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1 час.
И
ИгорьОвчаренко
Да мне довелось жить при Сталине, сказки только для тех кто  легко проглатывает  всё, что ему подсунут и начинает кукарекать
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1 час.
ЮВ
Юрий Вершинин
Сколько бы не ругали Сталина, Хрущева, Брежнева, но: Сталинка - это квартира. Хрущевка и брежневка- тоже квартиры. А вот путинка- пока всего лишь водка...
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39 мин.

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