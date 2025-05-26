Сергей Шишов принял участие в ежегодном Послании Губернатора Ставропольского края

22 мая 2025 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Сергей Шишов принял участие в Послании Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, где были обозначены ключевые направления социально-экономического развития региона.
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