Исследователи изобрели теплопроводник, который упростит освоение космоса и других планет

Исследователи из Школы инженерии и прикладных наук Университета Вирджинии (США) открыли способ создания универсального теплопроводника с перспективой создания более энергоэффективных электронных устройств, экологичных зданий и для освоения космоса.
Исследователи из Школы инженерии и прикладных наук Университета Вирджинии (США) открыли способ создания универсального теплопроводника с перспективой создания более энергоэффективных электронных устройств, экологичных зданий и для освоения космоса.
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