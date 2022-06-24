Discover24

543 подписчика

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Этот механизм сделали современные жулики... Но *состарили* машинку в кислоте... Потом бросили *гаджет...Ученые назвали да...
  • Галина Светлая
    Со мной часто бывает. осознание сна во сне.Ученые рассказали...
  • Lehanaizhe
    У вас в F35 летуны мрут как мухи, а тут гиперзвук... Утилизация летунов и миллиардовSandboxx: Компани...

Исследователи изобрели теплопроводник, который упростит освоение космоса и других планет

Исследователи изобрели теплопроводник, который упростит освоение космоса и других планет

Исследователи из Школы инженерии и прикладных наук Университета Вирджинии (США) открыли способ создания универсального теплопроводника с перспективой создания более энергоэффективных электронных устройств, экологичных зданий и для освоения космоса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх