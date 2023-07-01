Военное обозрение

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Учения Ridge Runner 23-01 (США): условный противник и пропаганда

Учения Ridge Runner 23-01 (США): условный противник и пропаганда

Вооруженные силы и национальная гвардия США регулярно проводят разнообразные учения, в ходе которых отрабатывают решение задач в широком спектре условий.

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