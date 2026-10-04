Драма в WRC: авария за два поворота до финиша ралли определила судьбу титула

Драма в WRC: авария за два поворота до финиша ралли определила судьбу титулаJaanus Ree / Red Bull Content PoolЧемпионат мира по ралли 2026 года получил невероятную развязку на Ралли Италия на Сардинии.
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