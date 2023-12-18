Ограничения на денежные переводы и период высоких ставок. Обзор Банки.ру

Сколько продлится период высоких ставок в российской экономике, выясняют «Ведомости». Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила 15 декабря, что ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется, но текущий цикл ужесточения денежно-кредитных условий близится к завершению.
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