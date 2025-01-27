С этим «марсианином» миру скучать не придется

Трамп — не Кеннеди и не Рейган, но шороху наделает — мало не покажется Дмитрий Родионов На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: ZumaTAСС) Материал комментируют: Александр Дмитриевский Владимир Можегов Вступивший в должность президента США Дональд Трамп заявил в ходе инаугурационной речи о намерении отправить американских астронавтов на Марс.