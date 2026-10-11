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Владимирские новости

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Атака на дата-центр во Владимире затронула работу магазинов, доставки и десятков онлайн-платформ

Атака на дата-центр во Владимире затронула работу магазинов, доставки и десятков онлайн-платформ

Дата-центр «Яндекса» во Владимире полностью прекратил работу после атаки украинских беспилотников.Дата-центр «Яндекса» во Владимире полностью прекратил работу после атаки украинских беспилотников.

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