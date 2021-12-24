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К "легкому банку" ВТБ уже подключились 250 000 человек

К "легкому банку" ВТБ уже подключились 250 000 человек

В прошлом месяце банк ВТБ рассказал, что запустил для клиентов других российских банков свою упрощенную версию сервиса "ВТБ Онлайн", основным преимуществом которого стало проведение операций на сумму до 15 000 рублей без какой-либо идентификации.

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