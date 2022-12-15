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Роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве нет

В Москве ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ стабильна, прироста заболевших за неделю нет. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения города Москвы.

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