Белый дом: Байден не застыл на месте, а приветствовал сторонников со сцены

Эндрю Бэйтс прокомментировал публикации американских СМИ Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс заявил в соцсети Х, что на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе американский лидер Джо Байден не застыл на месте, а просто приветствовал сторонников со сцены.