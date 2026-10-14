След в 30 см и полтонны веса. Огромный медведь растерзал 40 коров в Новосибирской области

Из‑за крупных габаритов зверя отловить его не удалось — хищника пришлось ликвидировать В Венгеровском районе Новосибирской области медведь массой порядка 500 кг истребил до 40 голов крупного рогатого скота на местном сельхозпредприятии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Россиян предупред...
- Т Преступность инос...
- В Госдуме обсудят...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым