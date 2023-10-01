В Крыму прошла благотворительная акция «Белый цветок»

В Крымском федеральном университете прошла Всероссийская благотворительная акция «Белый цветок». Акция проводится ежегодно и направлена на возрождение традиций Дня благотворительности, а также привлечение общественного внимания к проблемам больных детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии