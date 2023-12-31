Жителей Белгорода призвали укрыться в убежищах: объявлена ракетная опасность

БЕЛГОРОД, 31 декабря, ФедералПресс. В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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