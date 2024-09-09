В Кемеровской области – Кузбассе успешно завершены поиски заблудившихся в лесу граждан

Накануне около 09:30 в дежурную часть ОМВД России «Мариинский» через единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило сообщение о том, что 7 сентября ушли в лес и пропали 41-летний житель Мариинска вместе с 17-летним сыном.