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Байден рассказал о странном опыте с медсестрой

Байден рассказал о странном опыте с медсестрой

Американский лидер Джозеф Байден сделал шокирующее заявление о своем странном опыте с медсестрой. Президент признался, что санитарка позволяла себе с ним непристойные вещи.

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