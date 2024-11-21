В Хабаровском крае правоохранители нашли останки местного жителя после сообщения о нападении тигра. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщило региональное управление МВД РФ, передает ТАСС.
В Хабаровском крае тигр напал на мужчину
Комментарии
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Eduard
Людская сраная жизнь преувеличина если честно.Люди врюют друг с другом,умирают сотни каждый день,но мы переживаем за 1 идиота на которого тигр напал.Причем тигров всего сотни на планете,
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16 час.
Eduard
Тигр красавчик.Люди тигров убиваюр,видать браконьер,
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16 час.
Eduard
Какое "горе" люди вымерли! Ха,ха,ха! На Украине каждый день сотни погизают и мир не перевернулся!
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16 час.
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