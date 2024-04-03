Анна Митянина: Средний возраст принятия решения о рождении первого ребенка в Петербурге - 26 лет

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге выступила с докладом в ЗакСе Выступая в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, вице-губернатор Анна Митянина сообщила, что в городе наблюдается снижение рождаемости.
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