Анна Митянина: Средний возраст принятия решения о рождении первого ребенка в Петербурге - 26 лет

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге выступила с докладом в ЗакСе Выступая в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, вице-губернатор Анна Митянина сообщила, что в городе наблюдается снижение рождаемости.