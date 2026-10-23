Узнали, как заботятся о тех, кому от 70 и до 100 В Барнаульском доме социального обслуживания с утра не бывает тихо: в актовом зале репетируют песни, в тренажерном – занимаются йогой, а по аллеям во дворе волонтеры уже гуляют вместе с жильцами.
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