Узнали, как заботятся о тех, кому от 70 и до 100 В Барнаульском доме социального обслуживания с утра не бывает тихо: в актовом зале репетируют песни, в тренажерном – занимаются йогой, а по аллеям во дворе волонтеры уже гуляют вместе с жильцами.