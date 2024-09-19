Провокация, которая показала западному обывателю мизерную цену его жизни То, что Западу наплевать на жизни простых украинцев, думаю, ясно всем.
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Провокация, которая показала западному обывателю мизерную цену его жизни То, что Западу наплевать на жизни простых украинцев, думаю, ясно всем.
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