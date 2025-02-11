Рост на Мосбирже и подорожание мировой нефти. Обзор финансового рынка от 11 февраля

Индекс Московской биржи приблизился к 3020 пунктам. Цены на нефть продолжают расти на фоне опасений относительно возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 11 февраля.