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Фокус внимания

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Рост на Мосбирже и подорожание мировой нефти. Обзор финансового рынка от 11 февраля

Рост на Мосбирже и подорожание мировой нефти. Обзор финансового рынка от 11 февраля

Индекс Московской биржи приблизился к 3020 пунктам. Цены на нефть продолжают расти на фоне опасений относительно возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 11 февраля.

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