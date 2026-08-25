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Аргументы и Факты

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Лавров: Россия и Ватикан смогли сохранить содержательный диалог

Лавров: Россия и Ватикан смогли сохранить содержательный диалог

Россия и Ватикан смогли сохранить содержательный диалог, несмотря на все пертурбации в мире. Такое заявление в начале переговоров с главой дипслужбы Ватикана Полом Ричардом Галлахером сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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