Лавров: Россия и Ватикан смогли сохранить содержательный диалог

Россия и Ватикан смогли сохранить содержательный диалог, несмотря на все пертурбации в мире. Такое заявление в начале переговоров с главой дипслужбы Ватикана Полом Ричардом Галлахером сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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