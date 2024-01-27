ГАИ Гомельской области проводит массированную отработку трассы Р31.

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Гомельской области по 28 января проводят массированную отработку аварийно опасных участков автомобильной дороги Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии