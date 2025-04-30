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Петербургский дневник

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Офтальмолог Курачинова рассказала, как замена хрусталика помогает при возрастной дальнозоркости

Офтальмолог Курачинова рассказала, как замена хрусталика помогает при возрастной дальнозоркости

Таким образом лечат пресбиопию Совсем недавно словосочетание «замена хрусталика» ассоциировалось исключительно с лечением катаракты, но в последние годы этот метод активно используется и для лечения пресбиопии — возрастной дальнозоркости, которая развивается у большинства людей старше 40 лет.

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