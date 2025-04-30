Офтальмолог Курачинова рассказала, как замена хрусталика помогает при возрастной дальнозоркости

Таким образом лечат пресбиопию Совсем недавно словосочетание «замена хрусталика» ассоциировалось исключительно с лечением катаракты, но в последние годы этот метод активно используется и для лечения пресбиопии — возрастной дальнозоркости, которая развивается у большинства людей старше 40 лет.