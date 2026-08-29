Посольство РФ сообщило о восьми пропавших без вести россиянах после ЧП в Тибете

Посольство Российской Федерации в Китае сообщило о восьми россиянах, числящихся пропавшими без вести в связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей в районе границы Китая и Непала.
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