Кендалл Дженнер снялась для обложки Vogue и рассказала о желании стать матерью

Кендалл Дженнер стала героиней нового номера французского Vogue. 28-летняя модель снялась в фотосессии и рассказала о том, почему никогда не читает комментарии в своём инстаграме*, а также о желании стать матерью.
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