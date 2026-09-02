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Спорт Уик-Энд

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«Быки» едва не споткнулись в Воронеже. Фортуна снова отвернулась от «Факела»

«Быки» едва не споткнулись в Воронеже. Фортуна снова отвернулась от «Факела»

ГРУППА В«ФАКЕЛ» - «КРАСНОДАР» - 1:1 (0:0, 3:4 - пенальти) Голы: Ковалёв, 58 (1:0). Оздоев, 61 (1:1).Серия пенальти: Бородачев - 1:0.

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