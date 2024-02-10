Израиль отверг предложения боевиков ХАМАС по заложникам

Израиль не согласился с условиями ХАМАС по освобождению заложников, передает портал Axios. Об этом представители израильского правительства сообщили Египту и Катару, которые выступают в качестве посреднической стороны в переговорах между боевиками и Израилем.
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