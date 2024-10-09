В Петербурге будут отмечать День СПбГУ

ЗакС поддержал изменения в перечне городских праздников и памятных дат Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 9 октября, поддержали изменения в перечне городским праздников и памятных дат, добавить в календарь День СПбГУ.
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