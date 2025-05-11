Мужчину придавило бетонной плитой в Новосибирске

Спасатели пришли на помощь новосибирцу, который провалился в яму и оказался зажат бетонной плитой. «Сегодня экипаж Вега 2 выехал на улицу Крашенникова для оказания помощи мужчине, который провалился в яму и не мог выбраться самостоятельно, – сообщили сотрудники Службы аварийно-спасательных работ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии