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Правнук в Швеции и юная копия в Москве: как живут наследники легендарного Евгения Леонова

Правнук в Швеции и юная копия в Москве: как живут наследники легендарного Евгения Леонова

В начале сентября исполнилось 100 лет со дня рождения великого советского актёра Евгения Леонова. На Новодевичьем кладбище в этот день собрались самые близкие — сын Андрей Леонов, сыгравший знаменитого папу Васнецова в сериале «Папины дочки», и его подросшие дети Анна и Михаил.

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