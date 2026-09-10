Правнук в Швеции и юная копия в Москве: как живут наследники легендарного Евгения Леонова

В начале сентября исполнилось 100 лет со дня рождения великого советского актёра Евгения Леонова. На Новодевичьем кладбище в этот день собрались самые близкие — сын Андрей Леонов, сыгравший знаменитого папу Васнецова в сериале «Папины дочки», и его подросшие дети Анна и Михаил.