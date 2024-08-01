TAC: украинские военные усилия быстро заходят в тупик

Поскольку Киев борется с Россией западным оружием, у Москвы появляется все больше оснований относиться к странам НАТО как к прямо участвующим в конфликте сторонам, что может иметь катастрофические последствия для глобальной политической обстановки и мира.
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