Житель Уссурийска ударил подростка по лицу за выключенную музыкальную колонку сына

Житель Уссурийска ударил подростка по лицу за выключенную музыкальную колонку сына

Конфликт поколений произошел в одном из дворов Уссурийска. Взрослый мужчина ударил кулаком 14-летнего подростка.

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