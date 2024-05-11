Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг в гостиницах

Перечень гостиничных услуг, которые не будут облагаться налогом на добавленную стоимость расширили. Льгота будет распространяться на услуги тренажерного зала, посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, а также на услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.