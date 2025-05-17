Новая подводная угроза с глубины. Почему Польша боится российского крейсера с 16 «ракетами Судного дня» Ирина ВальковаНа фоне продолжающейся милитаризации Арктики и обострения геополитического противостояния между Россией и НАТО, российский подводный флот получает серьёзное усиление: в скором времени в его состав войдёт атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) «Князь Пожарский».
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