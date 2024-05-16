ГК Russ заявила о планах увеличить вдвое число цифровых конструкций

ГК Russ планирует вдвое нарастить количество цифровых конструкций в ближайшие полгода. Это коснется всех регионов присутствия, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Ъ» со ссылкой на представителя ГК.
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