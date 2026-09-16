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Царьград

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Миронов предложил удвоить выплаты "Земского доктора" и "Фельдшера"

Миронов предложил удвоить выплаты "Земского доктора" и "Фельдшера"

Сергей Миронов из "Справедливой России" предложил увеличить выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в два раза, до 1 и 2 млн рублей соответственно.

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