Военное обозрение

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Оптимизация Русского мира

Оптимизация Русского мира

«Оптимизация» Русской цивилизации Паразитическая капиталистическая система и общество потребления, формирующее идеологию индивидуализма и эгоизма, когда люди «живут одним днем и для себя», в долгосрочном отношении ведут к разрушению и саморазрушению, как человека, так и всего социума.

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