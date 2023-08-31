Оптимизация Русского мира

«Оптимизация» Русской цивилизации Паразитическая капиталистическая система и общество потребления, формирующее идеологию индивидуализма и эгоизма, когда люди «живут одним днем и для себя», в долгосрочном отношении ведут к разрушению и саморазрушению, как человека, так и всего социума.